Солнце очнулось после небольшой «спячки»: отразится ли его активность на Земле

Напомним, что недавно на Солнце произошла самая мощная вспышка за последние две с половиной недели. Астрономы присвоили этому событию балл М2.6. Помимо этой вспышки, в тот же период были зафиксированы еще две сильные вспышки, которые получили баллы М1.0 и М1.3.