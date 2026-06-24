Адвокат Салигова рассказала, что делать, если попутчиком стал пьяный дебошир

— На самолете пассажира в состоянии опьянения могут не пустить на борт еще на предполетном досмотре или снять с рейса уже после посадки. Согласно статье 58 Воздушного кодекса, командир воздушного судна имеет право применить любые меры, вплоть до принуждения, к нарушителям, чьи действия угрожают безопасности полета. Если пьяный пассажир отказывается подчиниться требованиям экипажа, КВС (командир воздушного судна) может принять решение о вынужденной посадке в ближайшем аэропорту и снять его с рейса, — отметила эксперт.