Адвокат Салигова рассказала, что делать, если попутчиком стал пьяный дебошир

В поезде дебошира могут высадить на ближайшей станции и отдать сотрудникам полиции. В самолете решение о снятии пассажиров с рейса принимает командир воздушного судна. Об этом сообщила адвокат Адвокатской палаты Московской области, медиатор Центра юридической помощи и медиации МТПП Макка Салигова.
— На самолете пассажира в состоянии опьянения могут не пустить на борт еще на предполетном досмотре или снять с рейса уже после посадки. Согласно статье 58 Воздушного кодекса, командир воздушного судна имеет право применить любые меры, вплоть до принуждения, к нарушителям, чьи действия угрожают безопасности полета. Если пьяный пассажир отказывается подчиниться требованиям экипажа, КВС (командир воздушного судна) может принять решение о вынужденной посадке в ближайшем аэропорту и снять его с рейса, — отметила эксперт.
По словам адвоката, если во время поездки один из пассажиров неадекватно себя ведет и мешает другим людям, необходимо обратиться к проводнику. Салигова подчеркнула, что помимо снятия с рейса и потери денег за билет, дебошира привлекут к административной ответственности. Нарушителю назначат штраф или арест до 15 суток, передает РИАМО.
В воскресенье, 21 июня, на борту самолета, летевшего из Москвы в Омск, скончался 37-летний мужчина. Перед смертью он напал с ножницами на пассажиров, но его удалось утихомирить.