«7Дней»: 21-летнюю жену актера Егора Бероева заподозрили в беременности

Жену 48-летнего актера Егора Бероева, 21-летнюю балерину и актрису Анну Панкратову заподозрили в беременности. Об этом пишет журнал «7Дней».
На премьере сериала «Марик», режиссером которого выступил Бероев, Панкратова появилась в свободном закрытом платье и куртке, скрывавшей фигуру. Издание также обратило внимание на то, что в феврале супруги посещали клинику репродуктивной медицины.
По словам журналистов, в последнее время Панкратова перестала выбирать наряды, подчеркивающие силуэт, а на публичных мероприятиях не употребляет алкоголь. Именно эти обстоятельства стали поводом для обсуждений среди наблюдателей и представителей светской хроники.
Егор Бероев ранее рассказал о его расставании с актрисой Ксенией Алферовой. По словам Бероева, он ушел из семьи еще в 2022 году, объяснив это накопившимися разногласиями и невозможностью продолжать совместную жизнь.
До этого артистка Мария Машкова, 41‑летняя дочь народного артиста России Владимира Машкова, живущая в США, опубликовала в социальной сети фото с младшей дочерью Александрой.