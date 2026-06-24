В Красноярском крае завершился форум «Мой бизнес. Дни предпринимательства»

«Мы видим огромный интерес со стороны предпринимательского сообщества к таким событиям. Форум этого года показал, что бизнес ищет не просто информацию, а работающие инструменты и живое общение. Мы получили множество положительных отзывов о практической пользе мероприятий. Наша главная задача — быть такой экосистемой, которая помогает бизнесу расти, адаптироваться и находить новые точки развития», — отметил руководитель центра «Мой бизнес» Красноярского края Павел Кириллов.