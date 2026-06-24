В Красноярском крае завершился форум «Мой бизнес. Дни предпринимательства»

Форум «Мой бизнес. Дни предпринимательства — 2026» прошел с 18 по 29 мая в Красноярском крае по национальным проектам «Эффективная и конкурентная экономика» и «Международная кооперация и экспорт». Об этом сообщили в региональном агентстве развития малого и среднего предпринимательства.
Мероприятие собрало более 2,2 тыс. регистраций на образовательные и деловые события. Участники получили доступ к актуальной информации о мерах государственной поддержки, а также смогли напрямую задать вопросы представителям власти, экспертам и спикерам. Например, в День российского предпринимательства 26 мая на пленарном заседании «Адаптация бизнеса к новым условиям» обсуждались вызовы и возможности для бизнеса.
Программа форума охватила все ключевые аспекты ведения бизнеса. В течение двух недель участники посетили почти 60 мероприятий. Организаторы также подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Экспортер года», наградив победителей в различных номинациях.
«Мы видим огромный интерес со стороны предпринимательского сообщества к таким событиям. Форум этого года показал, что бизнес ищет не просто информацию, а работающие инструменты и живое общение. Мы получили множество положительных отзывов о практической пользе мероприятий. Наша главная задача — быть такой экосистемой, которая помогает бизнесу расти, адаптироваться и находить новые точки развития», — отметил руководитель центра «Мой бизнес» Красноярского края Павел Кириллов.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.