Очередь из авто на Крымскому мосту выросла в полтора раза

На 22:00 по московскому времени 23 июня пробка на подъездах к мосту насчитывала 310 машин. Двадцать четвёртого июня движение по мосту временно останавливали дважды: с 03:26 до 04:10 и с 08:33 до 09:00 по московскому времени.