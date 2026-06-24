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Очередь из авто на Крымскому мосту выросла в полтора раза

Количество машин, ожидающих проезда по Крымскому мосту, достигло 899.

Количество машин, ожидающих проезда по Крымскому мосту, достигло 899. Такие данные приводятся в оперативном канале «Макс», который следит за ситуацией на переправе.

«Со стороны Тамани на ручной досмотр ожидают 150 транспортных средств. Со стороны Керчи в очереди стоит 749 автомобилей. Время ожидания составляет примерно три часа», — указано в сообщении.

На 22:00 по московскому времени 23 июня пробка на подъездах к мосту насчитывала 310 машин. Двадцать четвёртого июня движение по мосту временно останавливали дважды: с 03:26 до 04:10 и с 08:33 до 09:00 по московскому времени.

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