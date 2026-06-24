Ограничения на полеты сняли в аэропорту Нижнего Новгорода

Нижегородский аэропорт возобновил прием и отправку рейсов после ограничений. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани имени В. П. Чкалова.
Запрет на полеты действовал с 7:38 до 09:57. Меру приняли для обеспечения безопасности. Ограничения привели к задержке и отмене рейсов. В частности, не состоятся полеты в Ереван, Москву и Сочи.
Напомним, что сегодня регион подвергся атаке БПЛА самолетного типа. Есть погибшие, пострадавшие, а также повреждения объектов и инфраструктуры.
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