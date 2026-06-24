Стали известны подробности о мужчине, домогавшемся девочки в Красноярске

В Следственном комитете раскрыли подробности о 23-летнем мужчине плотного телосложения ростом 180 см, который приставал к несовершеннолетней в Красноярске.
Инцидент произошёл в апреле 2026 года: мужчина встретил девочку на улице и начал проявлять к ней активный интерес. Ребёнку, возраст которого не оглашается в интересах следствия, удалось убежать от навязчивого прохожего. Отмечается, что несовершеннолетняя ранее не знала этого человека.
О случившемся девочка рассказала родителям, которые сразу обратились в полицию. В том же месяце подозреваемого задержали. Известно, что ранее мужчина, в отношении которого возбудили уголовное дело, не был судим. Результаты психолого-психиатрической экспертизы, которую прошёл задержанный, ещё не готовы.
Следователи просят всех, кто пострадал от противоправных действий мужчины или располагает информацией, имеющей значение для уголовного дела, сообщить сведения по телефону оперативного дежурного по Главному следственному управлению 8 (391) 227−06−45 или по номеру 102.