Стали известны подробности о мужчине, домогавшемся девочки в Красноярске

Инцидент произошёл в апреле 2026 года: мужчина встретил девочку на улице и начал проявлять к ней активный интерес. Ребёнку, возраст которого не оглашается в интересах следствия, удалось убежать от навязчивого прохожего. Отмечается, что несовершеннолетняя ранее не знала этого человека.