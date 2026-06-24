Три авиарейса отменили и шесть задержали в нижегородском аэропорту

Пассажирам, которые намерены отправиться в аэропорт Чкалов, настоятельно рекомендуется отслеживать актуальную информацию о статусе своих рейсов — для этого можно использовать официальные веб‑ресурсы авиаперевозчиков и электронное табло аэропорта. Тем, кто уже находится в терминале, следует регулярно обращать внимание на объявления по системе оповещения и данные, отображаемые на информационных табло.