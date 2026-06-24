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Три авиарейса отменили и шесть задержали в нижегородском аэропорту

Для удобства пассажиров в зоне терминала были организованы точки доступа к питьевой воде и обеспечение напитками и едой.

В аэропорту Нижнего Новгорода зафиксированы сбои в расписании: шесть регулярных рейсов оказались задержаны, ещё три — полностью отменены. Сотрудники авиакомпаний совместно с работниками воздушной гавани оказывают содействие пассажирам затронутых рейсов. Об этом сообщили в аэропорту имени Чкалова.

Для удобства пассажиров в зоне терминала были организованы точки доступа к питьевой воде и обеспечение напитками и едой. При возникновении потребности предоставлялся необходимый мягкий инвентарь.

Пассажирам, которые намерены отправиться в аэропорт Чкалов, настоятельно рекомендуется отслеживать актуальную информацию о статусе своих рейсов — для этого можно использовать официальные веб‑ресурсы авиаперевозчиков и электронное табло аэропорта. Тем, кто уже находится в терминале, следует регулярно обращать внимание на объявления по системе оповещения и данные, отображаемые на информационных табло.

Ранее аэропорт в Нижнем Новгороде возобновил работу 24 июня.