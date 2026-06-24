Сирены включат в центре Воронежа в 11:00 24 июня, предупредили в областном правительстве.
Это связано с проверкой систем оповещения на одном из предприятий.
Воронежцев просят сохранять спокойствие, никаких действий не предпринимать.
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