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Сирены включат в центре Воронежа в 11:00 24 июня

Это связано с проверкой систем оповещения на одном из предприятий.

Источник: АиФ Воронеж

Сирены включат в центре Воронежа в 11:00 24 июня, предупредили в областном правительстве.

Это связано с проверкой систем оповещения на одном из предприятий.

Воронежцев просят сохранять спокойствие, никаких действий не предпринимать.

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