Цифровые книги в России в 2025 году обогнали бумажные по темпам роста рынка

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Темпы роста рынка цифровых книг в России в 2025 году обогнали бумажный: общая выручка рынка цифровых книг в России в 2025 году достигла 23,36 миллиарда рублей, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на исследование J'son & Partners Consulting.
«Общая выручка рынка цифровых книг в России в 2025 году достигла 23,36 миллиарда рублей, что на 18,5% больше, чем по итогам 2024 года», — говорится в материале издания.
Отмечается, что по темпам роста рынок цифровых книг уже не первый год обгоняет бумажный, который в 2025 году увеличился, по данным Российского книжного союза, лишь на 12%, до 110 миллиардов рублей.
Кроме того, аналитики J'son & Partners Consulting объясняют такой тренд тем, что цифровые книги намного дешевле бумажных.
Как уточнил газете гендиректор ГК «Литрес» Сергей Анурьев, темпы роста рынка будут оставаться примерно на том же уровне, что и в 2025 году, это около 10−20% в год.
«В перспективе книжный рынок будет все больше напоминать рынок онлайн-кинотеатров: при стабильной аудитории основная конкуренция будет идти за время пользователя, его вовлеченность и частоту потребления контента», — резюмировал Анурьев.