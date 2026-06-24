Аэропорт Нижнего Новгорода возобновил отправку и прием самолетов 24 июня

Международный аэропорт Нижнего Новгорода имени В. П. Чкалова возобновил отправку и прием самолетов 24 июня после снятия ранее введенных ограничений. Об этом информирует Росавиация.
«Аэропорт Нижний Новгород (Чкалов). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что два человека погибли при атаке БПЛА в Нижегородской области.
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