«Это ошибка выжившего»: Нарколог развеял миф, что алкоголики живут дольше

Как правило, большая часть злоупотребляющих спиртным людей умирает раньше среднего возраста, просто статистика на этот счёт не ведётся, и никто не заостряет внимания на факте гибели пьющих сограждан. Врач добавил, что есть случаи, когда алкоголики жили долго, но это очень редко и зачастую объясняется «прочной генетикой».