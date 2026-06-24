Чемодан с телом модели Натальи Вильяльбы Ангариты нашли в Колумбии

По информации полиции, британец покинул квартиру на следующий день. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как он нес постельное белье в прачечную. В настоящее время правоохранители изучают записи камер и данные о перемещениях обоих мужчин, которые объявлены в розыск, передает издание.