Чемодан с телом модели Натальи Вильяльбы Ангариты нашли в Колумбии

В Колумбии полиция разыскивает двух иностранцев по делу об убийстве 36-летней модели Натальи Вильяльбы Ангариты. Об этом сообщает Daily Mail.
Тело женщины обнаружили в съемной квартире в Боготе. По данным СМИ, останки находились в чемодане, который был спрятан в ванной комнате. На месте также нашли личные вещи погибшей, включая два паспорта.
Следствие установило, что незадолго до смерти модель встречалась с двумя иностранцами. Сначала квартиру посещал гражданин США из Техаса, а 17 июня туда пришел мужчина с британским гражданством.
По информации полиции, британец покинул квартиру на следующий день. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как он нес постельное белье в прачечную. В настоящее время правоохранители изучают записи камер и данные о перемещениях обоих мужчин, которые объявлены в розыск, передает издание.
6 апреля тело мужчины в чемодане обнаружили около водоема у Алтуфьевского шоссе на северо-востоке Москвы. Специалисты назначили ряд необходимых судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинскую и дактилоскопическую.