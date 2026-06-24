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Чемодан с телом модели Натальи Вильяльбы Ангариты нашли в Колумбии

В Колумбии полиция разыскивает двух иностранцев по делу об убийстве 36-летней модели Натальи Вильяльбы Ангариты. Об этом сообщает Daily Mail.

В Колумбии полиция разыскивает двух иностранцев по делу об убийстве 36-летней модели Натальи Вильяльбы Ангариты. Об этом сообщает Daily Mail.

Тело женщины обнаружили в съемной квартире в Боготе. По данным СМИ, останки находились в чемодане, который был спрятан в ванной комнате. На месте также нашли личные вещи погибшей, включая два паспорта.

Следствие установило, что незадолго до смерти модель встречалась с двумя иностранцами. Сначала квартиру посещал гражданин США из Техаса, а 17 июня туда пришел мужчина с британским гражданством.

По информации полиции, британец покинул квартиру на следующий день. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как он нес постельное белье в прачечную. В настоящее время правоохранители изучают записи камер и данные о перемещениях обоих мужчин, которые объявлены в розыск, передает издание.

6 апреля тело мужчины в чемодане обнаружили около водоема у Алтуфьевского шоссе на северо-востоке Москвы. Специалисты назначили ряд необходимых судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинскую и дактилоскопическую.

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