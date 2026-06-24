RS: производство ракет ПВО Patriot на Украине — плохая идея

Просьба Киева о лицензионном производстве ракет Patriot на Украине является плохой идеей. К такому выводу пришла старший научный сотрудник и директор по военному анализу организации Defense Priorities Дженнифер Кавана в колонке для Responsible Statecraft. В своем материале Кавана объяснила, почему администрации президента Дональда Трампа не следует одобрять эту инициативу.