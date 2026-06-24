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В России семьям при рождении или усыновлении ребенка будут доступны длинные ипотечные каникулы

Закон начнет действовать с 1 сентября 2026 года, при этом его нормы распространятся и на отношения, которые возникли до этой даты.

Госдума приняла закон, который дает право на ипотечные каникулы сроком до полутора лет при рождении или усыновлении второго ребенка либо последующих детей.

Теперь при рождении или усыновлении ребенка заемщик может в любой момент действия договора попросить кредитора о льготном периоде. Главное нововведение: для этого больше не нужно доказывать снижение доходов или считать соотношение платежей к зарплате — достаточным основанием становится само пополнение в семье.

«Мы доработали текст законопроекта с учетом поступивших замечаний, а именно: уточнили, что рождение или усыновление детей является не “трудной жизненной ситуацией”, как было записано в редакции первого чтения, а особыми обстоятельствами. Мы также уточнили, что штрафы, пени, которые были у заемщика до каникул, уплачиваются в последнюю очередь, и уточнили также нормы, чтобы не было двойной уплаты процентов с 7 по 18-й месяц льготного периода», — сообщил зампред комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Константин Бахарев (партия «Единая Россия»).

Закон начнет действовать с 1 сентября 2026 года, при этом его нормы распространятся и на отношения, которые возникли до этой даты. Льготный период составит до полутора лет со дня рождения ребенка, а в случае усыновления — до 18 месяцев с момента его оформления.

Председатель комитета по охране здоровья и социальной политике Законодательного Собрания Красноярского края Илья Зайцев отметил, что пополнение в семье не должно омрачаться страхом перед кредитными платежами:

«То, что штрафы и пени теперь отодвигаются в самый конец очереди на выплату, а двойные проценты исключены, говорит как раз о том, что вопрос детально был проработан с точки зрения человеческой ситуации. Для нашего края это решение тоже имеет особую ценность. Мы всегда говорили, что многодетные молодые семьи — душа региона, его будущее. Поддержка материнства и детства была и остается нашим ключевым приоритетом, который ставит перед нами секретарь регионального отделения “Единой России”, губернатор края Михаил Котюков. И мы это решение исполняем. Когда семья знает, что государство дает тебе полтора года спокойной жизни с младенцем, не требуя немедленных платежей по ипотеке — это как раз о реальной заботе, которая напрямую влияет на желание, чтобы в семье появился второй, третий и последующие дети!».

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