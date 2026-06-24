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Дорожники Волжского отремонтировали уже 9 улиц из 25 запланированных

В этом году обновят 16,4 км дорог в городе под Волгоградом.

Источник: Комсомольская правда

В Волжском дорожный ремонт набирает обороты. Из 25 улиц, которые планируют привести в порядок по нацпроекту, рабочие уже взялись за 23. Девять объектов сдали полностью, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на администрацию города-спутника.

На этой неделе бригады зашли на улицу Королева. Участок от проспекта Ленина до парковки у дома 138 ждет свежий асфальт, новый тротуар, удобные пешеходные переходы и нормальная организация движения. В списке готовых — улицы Орджоникидзе, Красноармейская, Мухина, Павлова, Ростовская, Ангарская, а также переулки Ярославский, Краснодарский и Насосный.

Еще четыре объекта на финишной прямой: улицы Куйбышевская и Волгодонская, дорога от Автодороги № 7 до Автодороги № 6 и дорога вдоль СНТ «Цветущий сад».

Всего в этом году в Волжском обновят 16,4 километра дорожного полотна.

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