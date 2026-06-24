Учёные МФТИ вырастили «сетчатку из пробирки» для ускорения разработки терапии слепоты

Фрагменты сетчатки получают у доноров посмертно. В течение первых шести часов после изъятия ткань обрабатывают и помещают в питательный раствор на мембранные вставки. В таком состоянии сетчатка остаётся жизнеспособной до двух недель — этого достаточно, чтобы исследовать работу новых генетических конструкций и терапевтических платформ.