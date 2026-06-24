Жительницу Батайска подозревают в подделке медкнижек

По версии следствия, с февраля по июль 2025 года фигурантка совместно с сотрудниками медучреждения внесла заведомо ложные сведения в медицинские книжки троих граждан — о прохождении обязательных медосмотров и допуске к работе в сферах производства, хранения и реализации пищевых продуктов, воспитания и обучения детей, а также коммунально-бытового обслуживания населения.