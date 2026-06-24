Высокая мощность: В РАН раскрыли, как недавние вспышки на Солнце отразятся на Земле

Вспышка не должна повлиять ни на людей, ни на наземные системы, ни на космические аппараты в околоземном пространстве. Активная область, где произошло событие, находится на восточной части солнечного диска и расположена так, что выбросы плазмы в сторону Земли маловероятны.
Фактором защиты выступает и корональная дыра, через которую проходит поток солнечного ветра, препятствующий распространению солнечного вещества в направлении нашей планеты. В целом же, влияние вспышек на Землю зависит не только от мощности, но и от места возникновения на поверхности Солнца, отметила учёный в интервью радио «Комсомольская правда».
Напомним, сильная вспышка класса М2.6 была зарегистрирована на Солнце в утренние часы 21 июня. Учёные отметили, что это самое мощное событие за последние две с половиной недели, которое могло повлиять на магнитную обстановку Земли.
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