В Саратовской области приступят к массовой переработке винограда

Переработку винограда в промышленных масштабах планируют наладить в Гагаринском районе Саратовской области в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Также там будут развивать агротуризм, сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.
Крупный инвестпроект реализует компания «Расково». Площадь земель под обработку в сельхозпредприятии составляет 40 гектаров. Там уже высажены сорта «сибирьковый» и «цимлянский черный». В прошлом году была собрана первая тонна винограда. В этом году предприятие приобрело новую крупную партию саженцев винограда — 13 тыс. штук — и уже приступило к их высадке.
Кроме того, была закуплена крупная партия шпалер и сельскохозяйственной техники. По оценкам специалистов, при благоприятно складывающихся условиях виноград начнет плодоносить через 3−5 лет. Тогда же планируется приступить к массовой переработке винограда: производство ставит перед собой задачу выйти на 400 тыс. бутылок в год. Для этого уже закуплена и смонтирована линия первичной переработки винограда производительностью до 8 тонн в час.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.