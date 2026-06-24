В Саратовской области приступят к массовой переработке винограда

Кроме того, была закуплена крупная партия шпалер и сельскохозяйственной техники. По оценкам специалистов, при благоприятно складывающихся условиях виноград начнет плодоносить через 3−5 лет. Тогда же планируется приступить к массовой переработке винограда: производство ставит перед собой задачу выйти на 400 тыс. бутылок в год. Для этого уже закуплена и смонтирована линия первичной переработки винограда производительностью до 8 тонн в час.