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Медведев лично вносит правки в учебник по обществознанию, сообщил Мединский

Мединский: Медведев лично правит текст учебника по обществознанию для 9 класса.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 24 июн — РИА Новости. Председатель Совета безопасности России Дмитрий Медведев лично вносит правки в текст нового учебника по обществознанию, сообщил помощник президента России Владимир Мединский на полях ПМЮФ.

Издательство «Просвещение-Союз» выпустило новый единый учебник обществознания для 9 класса под редакцией заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева. Минпросвещения включило его в федеральный перечень, с 1 сентября учебник придет в российские школы.

«Сейчас учебник лучше. Он рассказывает об обществе в практическом смысле. У него совершенно блестящий главный редактор, известный правовед и не только Дмитрий Анатольевич Медведев, который лично рукой правит текст», — отметил Мединский в ходе сессии «Законотворчество и национальные правовые традиции» в рамках ПМЮФ.

XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.

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