Медведев лично вносит правки в учебник по обществознанию, сообщил Мединский

«Сейчас учебник лучше. Он рассказывает об обществе в практическом смысле. У него совершенно блестящий главный редактор, известный правовед и не только Дмитрий Анатольевич Медведев, который лично рукой правит текст», — отметил Мединский в ходе сессии «Законотворчество и национальные правовые традиции» в рамках ПМЮФ.