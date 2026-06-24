Медведев лично вносит правки в учебник по обществознанию, сообщил Мединский

С. -ПЕТЕРБУРГ, 24 июн — РИА Новости. Председатель Совета безопасности России Дмитрий Медведев лично вносит правки в текст нового учебника по обществознанию, сообщил помощник президента России Владимир Мединский на полях ПМЮФ.
Издательство «Просвещение-Союз» выпустило новый единый учебник обществознания для 9 класса под редакцией заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева. Минпросвещения включило его в федеральный перечень, с 1 сентября учебник придет в российские школы.
«Сейчас учебник лучше. Он рассказывает об обществе в практическом смысле. У него совершенно блестящий главный редактор, известный правовед и не только Дмитрий Анатольевич Медведев, который лично рукой правит текст», — отметил Мединский в ходе сессии «Законотворчество и национальные правовые традиции» в рамках ПМЮФ.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.