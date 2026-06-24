В Дзержинске начинаются работы по подготовке школ к новому учебному году

В период летних каникул будет отремонтировано 70 учреждений: 35 школ, 31 детский сад и 4 учреждения дополнительного образования. В числе работ, которые планируются к выполнению: ремонты фасадов и кровель; внутренняя отделка и ремонт санитарных узлов, раздевалок, кабинетов и других помещений; замена оконных и дверных блоков; ремонт инженерных сетей (ГВС, ХВС, отопление, канализация, электросети, вентиляция); устройство детских и спортивных площадок, а также наружного освещения.