В Дзержинске начинаются работы по подготовке школ к новому учебному году

Глава Дзержинска Михаил Клинков рассказал в своих социальных сетях, какие работы по капитальному и текущему ремонту проведут в образовательных и дошкольных учреждениях этим летом:
Завершается летняя оздоровительная кампания и экзаменационная пора в образовательных организациях Дзержинска. И начинаются большие работы по капитальному и текущему ремонту в рамках подготовки к новому 2026/2027 учебному году.
В период летних каникул будет отремонтировано 70 учреждений: 35 школ, 31 детский сад и 4 учреждения дополнительного образования. В числе работ, которые планируются к выполнению: ремонты фасадов и кровель; внутренняя отделка и ремонт санитарных узлов, раздевалок, кабинетов и других помещений; замена оконных и дверных блоков; ремонт инженерных сетей (ГВС, ХВС, отопление, канализация, электросети, вентиляция); устройство детских и спортивных площадок, а также наружного освещения.
В школе № 33 выполняются работы по полной замене системы холодного водоснабжения. Инженерные сети здания давно не обновлялись. Подрядная организация МУП «Прометей» производит установку современных пластиковых труб по всему зданию, что позволит не только снизить аварийность системы, но и обеспечить хорошее качество питьевой воды.
Кроме этого, в школе заменят вентиляционную систему в столовой, выполнят ремонт санитарных узлов и раздевалок спортивного зала, а также установят новые пластиковые окна.
Ремонтные работы финансируются из средств бюджета города. Всего же в этом году на проведение ремонта в образовательных и дошкольных учреждениях выделено около 315 миллионов рублей. Завершение всех мероприятий запланировано на август 2026 года.
Приемка учреждений образования к новому учебному году начнется с 15 июля.