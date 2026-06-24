Миронов: как Россия может использовать опыт Ирана против США

По его словам, подобный «коммерческий подход» гарантирует затягивание конфликта до тех пор, пока он остается выгодным для США. Политик полагает, что Москве стоит взять на вооружение опыт Тегерана. Он напомнил, что в противостоянии Ирана и США именно экономические рычаги помогли исламской республике заставить Вашингтон отказаться от продолжения агрессии. Более того, сейчас Тегеран способен вынудить США сократить поддержку Израиля и тем самым остановить атаки на Ливан. «Вот реальное миротворчество, а не мифотворчество Трампа!» — подчеркнул депутат.