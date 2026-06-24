Миронов: как Россия может использовать опыт Ирана против США

Напомним, 23 июня Дональд Трамп заявил, что некоторые автопроизводители, в том числе Ford и General Motors, могут начать выпуск военной продукции. Речь идет о ракетах для систем Patriot и крылатых ракетах Tomahawk. Как отметил президент США, компании с избыточными мощностями уже подписывают контракты на закупку и производство таких ракет. General Motors, по словам Трампа, «очень заинтересована» в этой идее и готова переоборудовать под нее несколько своих заводов.
Он уточнил, что текущая политика Вашингтона напрямую завязана на экономические интересы США. Спасая убыточные предприятия, американские власти фактически провоцируют затягивание конфликта, который выгоден лишь оборонным и промышленным корпорациям. Депутат подчеркнул, если бы не постоянное давление извне, стороны давно нашли бы общий язык и прекратили кровопролитие.
По его словам, подобный «коммерческий подход» гарантирует затягивание конфликта до тех пор, пока он остается выгодным для США. Политик полагает, что Москве стоит взять на вооружение опыт Тегерана. Он напомнил, что в противостоянии Ирана и США именно экономические рычаги помогли исламской республике заставить Вашингтон отказаться от продолжения агрессии. Более того, сейчас Тегеран способен вынудить США сократить поддержку Израиля и тем самым остановить атаки на Ливан. «Вот реальное миротворчество, а не мифотворчество Трампа!» — подчеркнул депутат.
Единственный выход, по мнению Миронова, — симметричное экономическое давление.
«Убежден, что Россия должна действовать так же: ввести полный запрет на поставки и транзит критически важных товаров, а также товаров двойного назначения в недружественные страны. Перекрыть не просто газ, но и кислород всем, кто спонсирует и разжигает войну с нами», — резюмировал политик.