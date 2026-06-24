В Хабаровске на этой неделе дорожные работы пройдут на восьми улицах

Дорожники трудятся на проспекте 60-летия Октября на участке от переулка Гаражного до улицы Большая. Также работы ведутся на развязке «улица Юности — проспект 60-летия Октября». В перечне нацпроектов — улица Запарина от Пионерской до Ленина, улица Шеронова от Волочаевской до Ленина и бульвар Москвитина. Автомобилистов просят заранее планировать маршруты с учётом возможных ограничений движения.