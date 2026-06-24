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В Хабаровске на этой неделе дорожные работы пройдут на восьми улицах

По нацпроектам в Хабаровске обновят проспект 60-летия Октября, Запарина, Шеронова и бульвар Москвитина.

Источник: Комсомольская правда

Администрация Хабаровска опубликовала график дорожных работ на текущую неделю. В перечне — восемь объектов, часть из которых ремонтируется по национальным проектам. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В списке плановых работ значатся улица Фоломеева, переулок Гражданский и улица Производственная. Кроме того, в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, продолжаются масштабные ремонты на ключевых магистралях города.

Дорожники трудятся на проспекте 60-летия Октября на участке от переулка Гаражного до улицы Большая. Также работы ведутся на развязке «улица Юности — проспект 60-летия Октября». В перечне нацпроектов — улица Запарина от Пионерской до Ленина, улица Шеронова от Волочаевской до Ленина и бульвар Москвитина. Автомобилистов просят заранее планировать маршруты с учётом возможных ограничений движения.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru