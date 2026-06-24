Карантин по бешенству ввели в Воротынском округе Нижегородской области

В поселке Петровский Воротынского муниципального округа Нижегородской области установлен ограничительный карантин по бешенству животных. Соответствующий указ подписал исполняющий обязанности губернатора Сергей Половников, документ опубликован на портале правовой информации. Ограничения введены на основании представления регионального комитета ветеринарии и официально действуют с 11 июня 2026 года.
Эпизоотическим очагом заболевания признана придомовая территория дома № 26 по улице Озерная в поселке Петровский. На время действия карантина здесь строго запрещено лечение больных восприимчивых животных, снятие шкур с их трупов, а также посещение территории посторонними лицами. Кроме того, под запрет попали перемещение, ввоз и вывоз восприимчивых животных, за исключением особей, прошедших вакцинацию в течение последних 179 дней.
В границах всего неблагополучного поселка запрещается проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок и торгов, связанных со скоплением животных. Профильному комитету ветеринарии поручено утвердить план мероприятий по ликвидации очага инфекции, а контролировать соблюдение запретов будут Роспотребнадзор, МВД, Минлесхоз и местная администрация.
Ранее сообщалось, что делать МРТ без направления разрешат только в частных нижегородских клиниках.