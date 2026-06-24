Карантин по бешенству ввели в Воротынском округе Нижегородской области

Эпизоотическим очагом заболевания признана придомовая территория дома № 26 по улице Озерная в поселке Петровский. На время действия карантина здесь строго запрещено лечение больных восприимчивых животных, снятие шкур с их трупов, а также посещение территории посторонними лицами. Кроме того, под запрет попали перемещение, ввоз и вывоз восприимчивых животных, за исключением особей, прошедших вакцинацию в течение последних 179 дней.