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В зоне СВО погиб президент воронежской федерации армрестлинга

В зоне проведения специальной военной операции погиб мастер спорта России, основатель и президент Федерации армрестлинга Воронежской области Александр Апевалов. Об этом сообщил министр физической культуры и спорта региона Павел Чибисов.

Источник: "Российская газета"

В зоне проведения специальной военной операции погиб мастер спорта России, основатель и президент Федерации армрестлинга Воронежской области Александр Апевалов. Об этом сообщил министр физической культуры и спорта региона Павел Чибисов.

По словам главы ведомства, Апевалов погиб при выполнении боевых задач. Министр отметил, что Апевалов внес значительный вклад в развитие армрестлинга в Воронежской области. Он был не только руководителем региональной федерации, но и человеком, вокруг которого формировалось спортивное сообщество этого вида спорта.

В сообщении также говорится, что незадолго до гибели Апевалов во время короткого отпуска обсуждал с представителями регионального минспорта планы по дальнейшему развитию федерации.

«Это невосполнимая утрата для всей нашей спортивной семьи», — написал министр физической культуры и спорта Воронежской области.

Он выразил соболезнования родным и близким Александра Апевалова.