В зоне СВО погиб президент воронежской федерации армрестлинга

По словам главы ведомства, Апевалов погиб при выполнении боевых задач. Министр отметил, что Апевалов внес значительный вклад в развитие армрестлинга в Воронежской области. Он был не только руководителем региональной федерации, но и человеком, вокруг которого формировалось спортивное сообщество этого вида спорта.