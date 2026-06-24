Кравцов анонсировал изменения в ЕГЭ по обществознанию через два года

«Ребятам, которые будут сдавать ЕГЭ по обществознанию в следующем году, переживать здесь не стоит», — сообщил господин Кравцов. Он подчеркнул, что никаких изменений в экзамене по обществознанию в 2027 году не будет, поскольку выпускники учатся по действующей программе. Министр при этом напомнил, что со следующего года ведомство вводит устный экзамен по истории в 9-м классе.