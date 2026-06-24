Власти решили искать инвестора для исторического дома Мюллера-Шталя в Советске

Власти решили искать инвестора для восстановления исторического дома Мюллера-Шталя в Советске. В настоящее время идёт подготовка к проведению торгов. Информация об этом опубликована на сайте «Дом.рф».
Старинное здание располагается на улице Ломоносова, 15. Оно является памятником местного значения и находится в муниципальной собственности. Общая площадь дома — 2,74 тысячи квадратных метров. Кадастровая стоимость составляет 38,4 миллиона рублей. Вместе с объектом инвестору достанется участок с номером 39:16:010521:19, вид разрешённого использования — малоэтажная многоквартирная застройка.
Дом Мюллера-Шталя включили в федеральную программу по восстановлению объектов культурного наследия. Она предполагает возможность получения льготных займов на ремонт памятников. Торги намечены на четвёртый квартал 2026 года. При этом на сайте не указано, получит инвестор недвижимость в собственность или аренду.
Здание, в котором в 1930 году родился немецкий актёр Армин Мюллер-Шталь, построили в начале XX века. В послевоенное время там размещалось общежитие бывшего областного колледжа культуры и искусств. После закрытия учреждения в 2010 году строение пустует и разрушается.
Дом Мюллера-Шталя выкупили у собственника по решению суда за 10,5 миллиона рублей. Объект культурного наследия обязали вернуть из-за ненадлежащего содержания.
В 2023 году экс-губернатор Антон Алиханов поручал выделить деньги на восстановление дома Мюллера-Шталя на улице Ломоносова, 15. Бывший глава региона заявлял, что торги по выбору подрядчика будет проводить Фонд капремонта. Позже в организации отметили, что зданию требуется полная реконструкция.
Предполагалось, что после восстановления дом Мюллера-Шталя можно будет использовать для предоставления служебного жилья работникам социальной сферы. Однако губернатор Алексей Беспрозванных усомнился в этой идее. Работы оценивали в 500 миллионов рублей.