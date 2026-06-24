Власти РФ хотят ограничить срок льготной ставки по семейной ипотеке до 15 лет

Срок действия льготной ставки по семейной ипотеке в России хотят снизить до 15 лет. Об этом в среду, 24 июня, сообщили «Известия» со ссылкой соответствующий документ.
— Новые условия заработают с 1 июля — они могут лишить доступной ипотеки трех миллионов россиян, — говорится в материале.
Сейчас банки выдают семейную ипотеку под 6 процентов годовых, а власти возмещают кредитным организациям недополученные доходы из бюджета. К уровню ключевой ставки выплачивается компенсация в дополнительные 3,5 процента.
Проектом предлагается ограничить льготу в 6 процентов для заемщиков 15 годами. Как отмечают журналисты, по истечении срока платеж для россиян «резко вырастет».
— В этом случае годовой процент будет рассчитан по формуле «ключевая + 2 п.п.» для кредитов на обычное жилье и «ключевая + 2,5 п.п.» — для ссуд на индивидуальное жилое строительство (ИЖС), — отметили в издании.
23 июня Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях изменения в федеральном законе «О потребительском кредите (займе)» касательно предоставления кредитных каникул гражданам при рождении или усыновлении второго или последующих детей. Утверждается, что принятый закон позволит помочь семьям с детьми в случае возникновения сложностей при оплате ипотеки.