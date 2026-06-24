Атомный стандарт. Город высоких технологий держит планку

Глава региона Михаил Котюков совершил рабочую поездку в ЗАТО Зеленогорск. Первая встреча губернатора с трудовыми коллективами города прошла на электрохимическом заводе. Предприятие входит в Госкорпорацию «Росатом» и остаётся сердцем территории.
Михаил Котюков осмотрел цеха, ознакомился с работой нового оборудования. Кроме производственной деятельности, завод ведёт изыскательскую и исследовательскую работу.
Завод помогает своим.
Главный разговор состоялся в кругу заводских семей. Опорное предприятие выполняет большой объём соцобязательств. Для поддержки семей, многодетных и молодожёнов предусмотрены выплаты. Также существует компенсация процентной ставки по ипотеке жилья.
Виталий и Ольга Вершинины рассказали губернатору, что переехали из Томска восемь лет назад после окончания политехнического университета. Молодая семья сначала жила в служебной квартире, а потом купила свою: помогла ипотечная программа завода. Виталий работает инженером-технологом, Ольга — лаборантом. Их сын Фёдор родился уже в Зеленогорске и скоро пойдёт в муниципальный детсад. Супруги участвуют в молодёжном движении предприятия и считают себя надёжным тылом завода.
«Раньше в закрытых городах поддержка кадров и уровень жизни не уступали столичным. Это помогало закреплять талантливую молодёжь в территориях. Важно, что мы возвращаемся к этому опыту, у нас для этого есть все возможности», — подчеркнул губернатор.
На встречу пришли и многодетные семьи. Сергей и Татьяна Александровы воспитывают шестерых детей. Сергей трудится инженером по ремонту в энергоцехе. Старший сын Иван окончил кадетский корпус и планирует стать хирургом, младшей Антонине три года. Родители отметили, что ежегодная материальная помощь завода на каждого ребёнка становится серьёзным подспорьем.
Инженер-энергетик Павел Бугай и его жена Татьяна растят трёх сыновей. Все занимаются спортом и изучением иностранных языков. Семья в 2026 году победила в фестивале родительских инициатив «Школа Росатома» с проектом «Образ будущего страны». Татьяна рассказала губернатору, что за хорошую учёбу завод поощряет ребят в рамках программы «Портфель пятёрок».
Гендиректор завода Сергей Филимонов добавил: «Первоочередная для нас задача — обеспечить сотрудникам все условия для профессионального роста и комфортной жизни. Семьи работников окружены вниманием и заботой. Наша кадровая служба на постоянной связи с ними, мы всегда в курсе их дел, всегда готовы поддержать. Молодых специалистов с первого дня сопровождает опытный наставник. Он курирует и направляет их в карьерном росте».
Забота о людях.
После визита на завод губернатор проинспектировал социальные стройки. В школе № 163 им. Героя Социалистического Труда А. С. Александрова полным ходом идёт капитальный ремонт. Подрядчики перекладывают кровлю, меняют инженерные системы и вентиляцию, обновляют пищеблок. Пришкольную территорию ждёт асфальтирование и благоустройство входной группы.
Михаил Котюков поручил главе ЗАТО Вадиму Терентьеву держать объект на личном контроле, чтобы бригады подрядчиков синхронизировали работы и завершили ремонт в установленные сроки.
Следующей точкой стал техникум промышленных технологий и сервиса. В нём обучаются 548 студентов, 70% из них — по целевым договорам. Учреждение готовит специалистов по 15 программам, в том числе для атомной отрасли. Техникум входит в два кластера проекта «Профессионалитет для всех» — «Лёгкая промышленность» и «Цифровой карьер». Кроме того, учебное заведение стало победителем федеральной программы «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети» и получит 260 млн руб. на создание кластера «Энергия атома». Градообразующее предприятие закупило для лабораторий профессиональное оборудование, а краевой бюджет помог с условиями для маломобильных ребят, с мебелью и учебниками.
Губернатор пообщался с одарёнными студентами. Николас Батраков и Мирослав Рыськов заняли второе место в компетенции «Аддитивные технологии» на чемпионате ATOMSKILLS-2026. В ходе общения с губернатором студенты рассказали, что уже знают, на каких предприятиях Зеленогорска будут работать после получения диплома.
Медицина без очередей.
Также Михаил Котюков посетил Центр промышленной медицины, открывшийся на базе городской поликлиники в рамках проекта «Совершенствование качества и доступности медицинской помощи в городах “Росатома”, который совместно вели ФМБА России и Госкорпорация.
В центре провели капремонт, закупили современное оборудование для проведения медосмотра, установили систему навигации и программное обеспечение для цифровизации. Пациенты проходят здесь полный цикл обследования за один день. Очередей нет: потоки посетителей не пересекаются. Прийти может любой житель Зеленогорска, а не только работник завода. Центр включили в программу «Активное долголетие». За 2025 год его посетили более 10 тыс. человек.
Затем губернатор побывал на крытом хоккейном корте «Сибирь», где тренировались участники региональной программы «Сибирское долголетие»: играли в кёрлинг. Площадка служит центром притяжения для любителей хоккея и массовых катаний. Объект возвели по государственной программе края «Развитие физической культуры и спорта», а оборудование поставили в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни». Сюда приезжают на ледовые состязания команды из соседних городов.
«Гвардейская смена».
Традиционная часть рабочей поездки — встреча с участниками спецоперации и их семьями. В Зеленогорске на вопросы пришли ответить также глава округа Вадим Терентьев, депутаты и руководители социальных служб.
Ветераны и родные бойцов спрашивали о региональных выплатах, делились личными историями. Вадим Терентьев рассказал о планах создать в городе Центр адаптивного спорта.
Особое внимание уделили истории выпускника программы «Сибирский характер» Романа Злобина. Кадровый военный, награждённый медалью Суворова, он вернулся из зоны боевых действий и посвятил себя патриотическому воспитанию. Роман инициировал проект «Гвардейская смена», который помогает старшеклассникам найти свой профессиональный путь.
Во время визита губернатора он сопровождал главу региона на всех объектах. А после долгого дня поделился впечатлениями. «Я ещё раз убедился: главное в работе управленца — это неравнодушие, основательность и глубина подхода к любому вопросу, а также настоящая командная работа».
Завершился визит губернатора встречей с активом территории и молодёжью. Михаил Котюков подробно ответил на каждый вопрос. Прозвучали предложения по правилам землепользования, поддержке территориального общественного самоуправления и благоустройству.
Губернатор подвёл итог: Зеленогорск сегодня уверенно и динамично развивается, это один из опорных городов не только края, но и всей страны. Здесь работают предприятия, которые демонстрируют самые высокие технологии.
Два года назад был подготовлен комплексный план развития города. Ремонтируются школы, строится детский сад, поддерживается техникум. Очень важно, что сотрудничество градообразующего предприятия, местной власти, региональных и федеральных структур налажено наилучшим образом. Завод выступает с инициативами, находит средства, вместе с городом запускает совместные программы. Так Зеленогорск создавался, и сегодня этот принцип о 14e стаётся определяющим.
Михаил Котюков убедился: город задаёт стандарт, на который могут равняться другие территории края.