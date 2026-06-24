Атомный стандарт. Город высоких технологий держит планку

Следующей точкой стал техникум промышленных технологий и сервиса. В нём обучаются 548 студентов, 70% из них — по целевым договорам. Учреждение готовит специалистов по 15 программам, в том числе для атомной отрасли. Техникум входит в два кластера проекта «Профессионалитет для всех» — «Лёгкая промышленность» и «Цифровой карьер». Кроме того, учебное заведение стало победителем федеральной программы «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети» и получит 260 млн руб. на создание кластера «Энергия атома». Градообразующее предприятие закупило для лабораторий профессиональное оборудование, а краевой бюджет помог с условиями для маломобильных ребят, с мебелью и учебниками.