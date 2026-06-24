В Красноярской филармонии отметят День семьи двумя концертами

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 8 июля, в День семьи, любви и верности, в Красноярской филармонии пройдут два праздничных концерта.
В Малом концертном зале имени И. В. Шпиллера выступит Красноярский филармонический русский оркестр имени А. Ю. Бардина. Вместе с солистами на сцену выйдут их дети: юные музыканты исполнят произведения в дуэтах с родителями.
В программе прозвучат «Лебединая верность», вальс из фильма «Мой ласковый и нежный зверь», «Гимн семье», «Песня про папу», «Главное — семья» и «Танец с саблями».
Органный зал приглашает на концерт «Город влюбленных людей». Артисты Красноярского академического симфонического оркестра исполнят мелодии из репертуара Эдит Пиаф, Шарля Азнавура и Джо Дассена, а также русские и советские песни о любви и семье — от «Города влюбленных людей» Анны Герман до «Ветра перемен» Павла Смеяна.
6+