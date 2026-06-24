В Красноярской филармонии отметят День семьи двумя концертами

Органный зал приглашает на концерт «Город влюбленных людей». Артисты Красноярского академического симфонического оркестра исполнят мелодии из репертуара Эдит Пиаф, Шарля Азнавура и Джо Дассена, а также русские и советские песни о любви и семье — от «Города влюбленных людей» Анны Герман до «Ветра перемен» Павла Смеяна.