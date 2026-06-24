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В Волгограде и области 789 семей улучшили жилищные условия в 2025 году

В Росстате подвели итоги предоставления жилья волгоградским семьям в рамках государственных программ. По данным.

В Росстате подвели итоги предоставления жилья волгоградским семьям в рамках государственных программ. По данным статистического органа, в 2025 году улучшить условия проживания при поддержке властей смогли 789 семей.

Основная масса квартир была приобретена для детей-сирот и детей, оставшихся без родителей — 377 помещения. Ещё 175 квартир получили молодые семьи и 237 — другие категории граждан.

— Общая заселённая площадь жилых помещений в 2025 году составила 35,1 тыс. кв. метров, — добавили в региональном подразделении Росстата.

Отметим, на Волгоградскую область среди субъектов ЮФО приходится 13,3% от общего количества семей, получивших в прошлом году жилые помещения.

Фото из архива ИА «Высота 102».