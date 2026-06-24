С экс-руководителей «Сулинугля» в Гуково взыскали 169,2 млн рублей

В сентябре 2025 года Арбитражный суд Северо-Кавказского округа отменил акты обеих нижестоящих инстанций в части определения размера субсидиарной ответственности и направил спор на новое рассмотрение в Арбитражный суд Ростовской области. В остальном судебные акты остались в силе. Попытки Бogogozова обжаловать это постановление в Верховном суде оказались безуспешными: в октябре 2025 года жалоба была возвращена заявителю, а в декабре 2025 года Верховный суд отказал в её передаче на рассмотрение Судебной коллегии по экономическим спорам.