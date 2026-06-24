Школьница сдала ЕГЭ на 400 баллов. Какой результат ее больше всего удивил

Выпускнице школы № 1409 Екатерине Малковой удалось получить 400 баллов за ЕГЭ. Она сдавала экзамены по русскому языку, профильной математике, физике, химии и информатике. Самым эмоциональным для нее оказался результат по русскому языку. Ее комментарием с РБК Life поделились в пресс-службе Департамента образования и науки Москвы. На данный момент ученица также ожидает результаты по информатике.
«Мне кажется, четвертый результат был для меня не самым эмоциональным, потому что физика — это тот предмет, который я знаю довольно хорошо. Например, я стала призером олимпиады “Ломоносов” по физике. Поэтому можно сказать, что в этих баллах я была уверена. Самые сильные эмоции я испытала, когда увидела результаты ЕГЭ по русскому языку, потому что даже пробники по этому предмету я никогда не писала на максимум», — заметила Екатерина Малкова.
«Я старалась не думать о том, что возможен максимальный результат, потому что, если бы я ожидала получить 100 баллов и не получила, я бы очень расстроилась. Поэтому я просто старалась хорошо готовиться, чтобы получить хорошие баллы. У меня никогда не было цели именно получить максимальный балл», — уточнила Екатерина Малкина.
300-балльники раскрыли секрет успешной подготовки к ЕГЭ
Московские выпускники Игорь Акимов и Юлия Попова получили по ЕГЭ 300 баллов на экзаменах по русскому языку, профильной математике и физике. Ребята отметили хорошую подготовку в школе и раскрыли свои лайфхаки по сдаче экзаменов.
По его словам, он готовился к ЕГЭ с начала 11 класса. Как уточнил юноша, хорошую подготовку ему дали занятия в школе, кроме того, он занимался и самостоятельно: смотрел видеоразборы заданий и конспектировал, решал варианты.
«Если что-то оставалось непонятным после уроков, дома дополнительно разбирал. Я составил расписание занятий и старался его придерживаться, при этом оставлял время на отдых и прогулки. Если чувствовал усталость, немного снижал нагрузку. Чтобы все контролировать, я использовал приложение для учета времени. В среднем я занимался не меньше восьми часов в день. Это довольно интенсивно, но я привык, ведь профессионально занимаюсь шахматами, для меня просидеть 6−8 часов за каким-то занятием — обычное дело», — признался Игорь Акимов.
«У меня замечательные педагоги и по математике, и по физике, и по русскому языку. По всем предметам мы решали много тренировочных вариантов. На уроках математики мы не просто заучивали формулы, а сами выводили их. Это, кстати, помогло мне на экзамене. Я забыла формулу, но потом вывела ее и правильно решила задачу», — дополнила выпускница.
Она прорешала весь сборник ЕГЭ-2026 по русскому языку, а по физике — сборник ЕГЭ под авторством М. Ю. Демидовой.
Выпускница подчеркнула, что важно не зубрить, а разбираться и вникнуть в логику.