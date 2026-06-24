Школьница сдала ЕГЭ на 400 баллов. Какой результат ее больше всего удивил

«Мне кажется, четвертый результат был для меня не самым эмоциональным, потому что физика — это тот предмет, который я знаю довольно хорошо. Например, я стала призером олимпиады “Ломоносов” по физике. Поэтому можно сказать, что в этих баллах я была уверена. Самые сильные эмоции я испытала, когда увидела результаты ЕГЭ по русскому языку, потому что даже пробники по этому предмету я никогда не писала на максимум», — заметила Екатерина Малкова.