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Доллар теряет свои позиции в мире: Кремль указал на очевидное

Песков: тенденция сокращения доли доллара как резервной валюты налицо.

Источник: Комсомольская правда

Сокращение доли доллара как международной резервной валюты налицо. На эту очевидную тенденцию указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Накануне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что устойчивость российской экономики не вызывает сомнений, даже несмотря на текущую конъюнктуру на сырьевых рынках.

Представитель Кремля пояснил, что доля ненефтегазовых доходов в бюджете страны планомерно увеличивается, хотя поступления от продажи углеводородов по-прежнему остаются весомой частью бюджета.

До этого, пресс-секретарь российского президента заявил, что доля доллара в торговых операциях России сокращается из года в год, и так будет во всем мире, как только люди засомневаются в его стабильности и в стабильности страны-эмитента доллара. Люди начнут уходить.

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