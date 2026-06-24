Пермяк более 30 лет жил без паспорта

65-летний житель Оханского района получит новый паспорт спустя 30 лет после потери старого, сообщает прокуратура Пермского края.
Сотрудники установили, что мужчина потерял паспорт гражданина Советского Союза в 90-х годах. Об утрате документа он никуда не сообщал, так как не было необходимости. Однако мужчине потребовалось оформить социальные выплаты.
Из-за пожилого возраста и состояния здоровья пенсионер не смог самостоятельно восстановить права в суде. Прокурор направил заявление в Нытвенский районный суд, чтобы подтвердить постоянное проживание мужчины в России с 1992 года. Сотрудники обязались проконтролировать выдачу нового паспорта пенсионеру.
Ранее perm.aif.ru писал, что удостоверения «Ветеран труда» начали выдавать в МФЦ.