Тяжелоатлет из Комсомольска-на-Амуре завоевал 13-й титул чемпиона России

Тренер спортивной школы олимпийского резерва Комсомольска-на-Амуре Константин Смолоногин вновь подтвердил свой класс на всероссийских соревнованиях. В подмосковной Старой Купавне прошел XXXI Открытый чемпионат России по тяжелой атлетике среди ветеранов, где наш земляк пополнил коллекцию золотых медалей уже 13-й по счёту.
В турнире, собравшем 240 участников из России и Белоруссии, Константин Смолоногин выступал в категории «мужчины старше 60 лет» в весе свыше 110 кг. С результатом 92 кг в рывке и 115 кг в толчке он не оставил шансов соперникам.
В спортивной школе олимпийского резерва Комсомольска-на-Амуре, где работает атлет, его успех назвали закономерным итогом многолетней работы над собой.
— Достижение Константина Владимировича — это результат упорного труда, целеустремленности и несгибаемой воли. Он доказал, что нет ничего невозможного, когда есть мечта и стремление к её осуществлению, — отметили в спортшколе.
Константин Смолоногин вошел в состав сборной России. Уже в сентябре он отправится в Афины, чтобы представить страну на Чемпионате мира среди ветеранов.