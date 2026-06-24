В Хабаровске Росгвардия отработала охрану порядка на стадионах

В Хабаровске сотрудники Росгвардии провели тренировки по обеспечению общественной безопасности во время спортивных мероприятий, — сообщает пресс-служба Росгвардии по Хабаровскому краю.
Занятия прошли с участием подразделений вневедомственной охраны и ОМОН «Амурский» и «Тигр (на транспорте)» на базе крупнейших спортивных объектов краевой столицы — арены «Ерофей» и стадиона имени Ленина.
Особое внимание уделялось действиям нарядов, которые первыми прибывают на сообщения о возможных правонарушениях, а также работе резервных подразделений.
Бойцы ОМОН отрабатывали действия по локализации возможных очагов напряжённости и задержанию нарушителей порядка. Отдельно специалисты инженерно-технических подразделений проводили осмотр территорий на предмет обнаружения подозрительных и взрывоопасных предметов.
По итогам тренировок отмечено, что подразделения готовы к обеспечению безопасности во время предстоящих спортивных мероприятий в регионе.