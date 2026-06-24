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В Хабаровске Росгвардия отработала охрану порядка на стадионах

Тренировки прошли на «Ерофее» и стадионе имени Ленина.

В Хабаровске сотрудники Росгвардии провели тренировки по обеспечению общественной безопасности во время спортивных мероприятий, — сообщает пресс-служба Росгвардии по Хабаровскому краю.

Занятия прошли с участием подразделений вневедомственной охраны и ОМОН «Амурский» и «Тигр (на транспорте)» на базе крупнейших спортивных объектов краевой столицы — арены «Ерофей» и стадиона имени Ленина.

Особое внимание уделялось действиям нарядов, которые первыми прибывают на сообщения о возможных правонарушениях, а также работе резервных подразделений.

Бойцы ОМОН отрабатывали действия по локализации возможных очагов напряжённости и задержанию нарушителей порядка. Отдельно специалисты инженерно-технических подразделений проводили осмотр территорий на предмет обнаружения подозрительных и взрывоопасных предметов.

По итогам тренировок отмечено, что подразделения готовы к обеспечению безопасности во время предстоящих спортивных мероприятий в регионе.