Пьяная автоледи без прав ездила с ребенком по Лесосибирску (видео)

На женщину составили протоколы за езду в нетрезвом виде и без прав (ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ), а также нарушение правил перевозки ребенка (ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ). Кроме того, ее могут наказать по ст. 5.35 КоАП РФ за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего. А собственника авто привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.8 КоАП РФ за незаконную передачу управления транспортным средством.