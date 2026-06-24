Пьяная автоледи без прав ездила с ребенком по Лесосибирску (видео)

В Лесосибирске сотрудники ДПС пресекли поездку нетрезвой женщины, которая перевозила в автомобиле Mitsubishi Airtrek ребенка с нарушением ПДД, сообщили в ГАИ Красноярского края.
При проверке 44-летнего водителя алкотестер показал 0,81 мг/л при допустимой норме 0,16 мг/л. Также выяснилось, что прав на управление транспортом у женщины нет, а кроссовер принадлежит ее знакомому.
«На момент остановки в салоне автомобиля на заднем пассажирском сиденье находилась годовалая дочь женщины, которая при наличии детского удерживающего устройства перевозилась с нарушением требований безопасности — была на руках у мужчины-пассажира», — рассказали в полиции.
На женщину составили протоколы за езду в нетрезвом виде и без прав (ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ), а также нарушение правил перевозки ребенка (ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ). Кроме того, ее могут наказать по ст. 5.35 КоАП РФ за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего. А собственника авто привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.8 КоАП РФ за незаконную передачу управления транспортным средством.