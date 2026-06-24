В Петербурге состоялся спортивный праздник «Лето зеленого цвета»

Спортивный праздник «Лето зеленого цвета» в честь Дня защиты детей прошел в Санкт-Петербурге в соответствии с целями национального проекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в администрации Адмиралтейского района города.
Программа включала спортивные эстафеты и подвижные игры. Специалисты центра тестирования ГТО Адмиралтейского района провели консультации для юных спортсменов: участники узнали о нормативах и возможностях комплекса. Кроме того, все желающие смогли проверить уровень своей гибкости, выполнив норматив «наклон на гимнастической скамье».
Особой популярностью пользовалась интерактивная зона «Пункт приема детских страхов». Там дети выбирали изображения своих страхов и тревоги на бумаге, а затем избавлялись от них, опуская рисунки в волшебную коробку.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.