Кравцов раскрыл подробности изменений в ЕГЭ по обществознанию

С. -ПЕТЕРБУРГ, 24 июн — РИА Новости. Изменения в контрольные измерительные материалы ЕГЭ по обществознанию будут внесены через два учебных года, когда школьники уже освоят новый курс и учебник, главным редактором которого стал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, заявил в рамках ПМЮФ глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
«Изменения контрольных измерительных материалов (ЕГЭ по обществознанию — ред.) в соответствии с новым курсом, с новым учебником будут через два учебных года, когда ребята уже освоят данный предмет, данный учебник», — сказал Кравцов журналистам.
Он отметил, что школьникам не нужно переживать.
«Те ребята, которые сегодня учатся и в следующем учебном году будут сдавать единый государственный экзамен, они будут сдавать его по той действующей программе, которая сегодня реализуется в школе», — подчеркнул Кравцов.
Ранее стало известно, что ученики 9−10-х классов будут обучаться по новым учебникам обществознания с 1 сентября этого года, а учащиеся 11-го класса — с 1 сентября 2027 года.
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