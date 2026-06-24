В Дзержинске открылась выставка «Портреты войны» художника Авеля Смирнова

В Музее боевой славы Дома книги открылась выставка картин «Портреты войны» художника из Дзержинска Авеля Ивановича Смирнова, посвященная Великой Отечественной войне. На выставке представлены 25 подлинников и 20 репродукций, выполненных маслом.
Авелю Ивановичу 83 года. В 1962 году он окончил Дзержинскую художественную школу, а затем, пройдя службу в армии, поступил в Чувашский педагогический институт. Позже перевелся на живописно-педагогическое отделение Горьковского художественного училища. Авель Иванович преподавал изобразительное искусство и руководил изостудией.
Представляя свою выставку, художник сказал: «Здесь, на стенах, — это композиции. На основании двух-трех любительских или документальных снимков я сочиняю композицию. Важно посмотреть на картину и прочитать ее как рассказ или повесть».
«В знак своей любви к Дзержинску Авель Иванович решил подарить городу часть работ. Благодарю художника за этот дар! Дзержинцы теперь смогут познакомиться с работами, ранее доступными узкому кругу ценителей искусства. А молодое поколение сможет заглянуть в глаза людям, изображенным на полотнах, которым мы обязаны жизнью. Спасибо, Авель Иванович!»? — написал в своих соцсетях глава Дзержинска Михаил Клинков.