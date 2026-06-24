В Дзержинске открылась выставка «Портреты войны» художника Авеля Смирнова

«В знак своей любви к Дзержинску Авель Иванович решил подарить городу часть работ. Благодарю художника за этот дар! Дзержинцы теперь смогут познакомиться с работами, ранее доступными узкому кругу ценителей искусства. А молодое поколение сможет заглянуть в глаза людям, изображенным на полотнах, которым мы обязаны жизнью. Спасибо, Авель Иванович!»? — написал в своих соцсетях глава Дзержинска Михаил Клинков.