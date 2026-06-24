На СВО погиб основатель федерации армрестлинга Воронежской области

— Еще совсем недавно, находясь в коротком отпуске, Александр заходил в гости. Долго общались, обсуждая планы по развитию федерации и, конечно, приближаемую ежечасным подвигом таких же простых ребят, как и сам Саша, победу над врагом. Он с душой делился самым сокровенным, отмеряя словом и блеском в глазах уже ставший обыденностью героизм фронтовиков. Он был той надежной частью страны, за которую спокойно, за которой каждый из нас как за каменной стеной. Правильный, ответственный, всем сердцем преданный родной земле и любимому делу — мы запомним его именно таким, — отметил Павел Чибисов.