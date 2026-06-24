Прокуратура контролирует соблюдение прав нижегородцев, пострадавших при атаке БПЛА

Прокуратура Нижегородской области контролирует соблюдение прав граждан, пострадавших от атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщается в официальном макс-канале ведомства.
Напомним, что сегодня, 24 июня, в результате ночной атаки БПЛА на регион погибло два человека, ещё двое — пострадали. Они доставлены в больницу и находятся под наблюдением врачей.
«На месте происшествия для контроля за ликвидацией последствий инцидентов и соблюдением прав жителей находятся работники прокуратуры», — отмечается в сообщении.
Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи организована горячая линия областной прокуратуры. Телефоны для связи: 8−920−027−55−54 и 8−903−602−22−20.
Ранее мы писали, что нижегородский аэропорт возобновил отправку и прием самолетов 24 июня.