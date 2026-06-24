Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура контролирует соблюдение прав пострадавших при атаке ВСУ нижегородцев

Госпитализация потребовалась двум мужчинам.

Источник: Живем в Нижнем

Прокуратура взяла под контроль соблюдение прав нижегородцев, которые пострадали при атаке БПЛА 24 июня. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Напомним, что над Нижегородской областью сбили 23 вражеских БПЛА. При их отражении погибли два человека. Еще столько же нижегородцев получили травмы. Их доставили в больницу.

Помимо жертв атаки зафиксированы повреждения промышленного объекта, авто и домов.

«На месте происшествия для контроля за ликвидацией последствий инцидентов и соблюдением прав жителей находятся работники прокуратуры», — говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что ограничения на полеты сняли в аэропорту Нижнего Новгорода.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше