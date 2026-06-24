Прокуратура контролирует соблюдение прав пострадавших при атаке ВСУ нижегородцев

Прокуратура взяла под контроль соблюдение прав нижегородцев, которые пострадали при атаке БПЛА 24 июня. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Напомним, что над Нижегородской областью сбили 23 вражеских БПЛА. При их отражении погибли два человека. Еще столько же нижегородцев получили травмы. Их доставили в больницу.
Помимо жертв атаки зафиксированы повреждения промышленного объекта, авто и домов.
«На месте происшествия для контроля за ликвидацией последствий инцидентов и соблюдением прав жителей находятся работники прокуратуры», — говорится в сообщении.
Ранее мы писали, что ограничения на полеты сняли в аэропорту Нижнего Новгорода.
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