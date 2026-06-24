Минтруда пояснило, как будут работать 2 июля полставочники и люди на непрерывном производстве

Минтруда и соцзащиты Беларуси дало разъяснения по поводу сокращении времени работы в предпраздничный день, ближайший — 2 июля.
В четверг, 2 июля, накануне Дня Республики, продолжительность рабочего дня сокращается на один час.
Но для специалистов, которые трудятся неполный рабочий день, например, на 0,5 ставки, время работы в предпраздничный день будет сокращено пропорционально, то есть не на один час, а на 30 минут.
А вот если сокращение рабочего дня в предпраздничный день невозможно, например, по условиям непрерывного производства, то эта переработка должна быть компенсирована дополнительным отдыхом или повышенной оплатой как для сверхурочной работы, пояснили в Минтруда.
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