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Минтруда пояснило, как будут работать 2 июля полставочники и люди на непрерывном производстве

Минтруда рассказало о сокращении времени работы в предпраздничный день.

Источник: Комсомольская правда

Минтруда и соцзащиты Беларуси дало разъяснения по поводу сокращении времени работы в предпраздничный день, ближайший — 2 июля.

В четверг, 2 июля, накануне Дня Республики, продолжительность рабочего дня сокращается на один час.

Но для специалистов, которые трудятся неполный рабочий день, например, на 0,5 ставки, время работы в предпраздничный день будет сокращено пропорционально, то есть не на один час, а на 30 минут.

А вот если сокращение рабочего дня в предпраздничный день невозможно, например, по условиям непрерывного производства, то эта переработка должна быть компенсирована дополнительным отдыхом или повышенной оплатой как для сверхурочной работы, пояснили в Минтруда.

Кстати, МНС сказало, введут ли новый налог на собак в Беларуси с 1 июля 2026.

Мы писали, что Госкомимущество объяснил белорусам, как узаконить самовольную перепланировку.

А еще власти сказали о сокращении сроков отключения горячей воды в Минске.