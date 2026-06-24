Мединский рассказал о сокращении школьного курса обществознания

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Все лучшее, что было в прежнем школьном курсе обществознания, осталось и в новом курсе, но было существенно переработано в пользу практического смысла, курс сократился с шести до трех лет без ущерба смыслового содержания, сообщил помощник президента России Владимир Мединский.