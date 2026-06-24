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Мединский рассказал о сокращении школьного курса обществознания

Мединский: школьный курс обществознания изменили в пользу практического смысла.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Все лучшее, что было в прежнем школьном курсе обществознания, осталось и в новом курсе, но было существенно переработано в пользу практического смысла, курс сократился с шести до трех лет без ущерба смыслового содержания, сообщил помощник президента России Владимир Мединский.

Ранее издательство «Просвещение-Союз» выпустило новый единый учебник обществознания для 9-го класса под редакцией заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева. Минпросвещения включило его в федеральный перечень, с 1 сентября учебник придет в российские школы.

«Без ущерба для смыслового содержания курс сокращен с шести лет до трех. Все лучшее, что было в прежнем касательно общества, экономики, государства, права, оставлено, но существенно переработано в пользу реального практического смысла, практической пользы», — отметил Мединский в ходе сессии «Законотворчество и национальные правовые традиции» в рамках ПМЮФ.

XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.

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