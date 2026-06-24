В регионах ЦФО после атак ВСУ погиб человек и ранены восемь. Подробности

В регионах Центрального федерального округа за сутки после атак ВСУ погиб один человек, еще восемь получили ранения. По данным глав регионов и оперативных штабов, пострадавшие есть в Белгородской и Курской областях.
В Белгородской области, как сообщил региональный оперштаб, погиб один человек, ранены семь. В хуторе Приветный Вейделевского округа при взрыве беспилотника погиб мужчина. Женщина получила слепое осколочное ранение спины, ей назначено амбулаторное лечение.
В поселке Пролетарский Ракитянского района после детонации дронов пострадали боец «Орлана» и мирный житель. У первого слепое осколочное ранение виска, у второго — осколочное ранение коленного сустава. Оба лечатся амбулаторно.
В Шебекинском округе ранены два человека. В селе Александровка при атаке дрона на автомобиль мужчина получил осколочные ранения груди, головы и плеча. Кроме того, к медикам обратилась женщина, получившая акубаротравму при взрыве БПЛА 11 июня в селе Вознесеновка. Обоих госпитализировали.
В Валуйском округе, в поселке Уразово, беспилотник атаковал автомобиль. Женщина получила акубаротравму, госпитализация ей не потребовалась. В Грайвороне после взрыва FPV-дрона еще одна женщина также получила акубаротравму и лечится амбулаторно.
Всего, по данным белгородского оперштаба, ВСУ атаковали 14 муниципалитетов с применением как минимум 195 беспилотников различного типа и нескольких ракет. В девяти округах повреждены частные и многоквартирные дома, автомобили, сельхозтехника, предприятие, социальные, коммерческие и инфраструктурные объекты, а также линии электропередачи.
В Курской области, по информации губернатора Александра Хинштейна, пострадал 71-летний житель деревни 1-е Яньково Рыльского района. При атаке БПЛА он получил легкие повреждения головы, ему назначено амбулаторное лечение.
В двух районах Курской области повреждены частные дома и школа. За сутки в регионе сбиты 98 беспилотников различного типа. Артиллерия применялась 13 раз, еще семь раз дроны атаковали с помощью взрывных устройств.
В Воронежской области, как сообщил губернатор Александр Гусев, обломки БПЛА в одном из районов повредили остекление частного дома и крышу гаража. Всего над десятью районами региона уничтожен 21 беспилотник.
По данным Минобороны РФ, с 23 по 24 июня в России сбит 401 БПЛА самолетного типа, в том числе над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской и Тульской областями.
По данным региональных властей, в Брянской области уничтожены 32 беспилотника, в Тульской — 13, в Калужской — 11, в Рязанской — три, в Смоленской — один. Пострадавших и повреждений в этих регионах не зафиксировано.
Липецкие и орловские власти о последствиях не сообщали.