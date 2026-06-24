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Фасады Троицкого храма отреставрируют в Красноярске

Храм был возведён в 1836—1842 годах.

Служба по охране объектов культурного наследия края согласовала проект реставрации фасадов церкви Святой Троицы в Красноярске — памятника архитектуры федерального значения на улице Игарской. Об этом сообщили в Красноярской епархии.

Храм, возведённый в 1836—1842 годах, является ярким примером культового зодчества эпохи позднего классицизма.

История строительства связана с переносом городского кладбища за реку Качу в 1831 году — тогда красноярские купцы и мещане обратились за разрешением возвести новую кладбищенскую церковь. Сегодня при храме действуют попечительский совет, воскресная школа и хор.

В рамках реставрации планируется отремонтировать кирпичную кладку и штукатурку, восстановить исторические окна и двери, отреставрировать подлинные решётки, а также воссоздать шпили колокольни и купол по старым фотографиям.

Кроме того, обновят кровлю, водостоки и установят архитектурную подсветку фасада.

Ранее мы сообщали, что за 5,6 млн отреставрируют здание Торгово-промышленной палаты в Красноярске.