Фасады Троицкого храма отреставрируют в Красноярске

Служба по охране объектов культурного наследия края согласовала проект реставрации фасадов церкви Святой Троицы в Красноярске — памятника архитектуры федерального значения на улице Игарской. Об этом сообщили в Красноярской епархии.
Храм, возведённый в 1836—1842 годах, является ярким примером культового зодчества эпохи позднего классицизма.
История строительства связана с переносом городского кладбища за реку Качу в 1831 году — тогда красноярские купцы и мещане обратились за разрешением возвести новую кладбищенскую церковь. Сегодня при храме действуют попечительский совет, воскресная школа и хор.
В рамках реставрации планируется отремонтировать кирпичную кладку и штукатурку, восстановить исторические окна и двери, отреставрировать подлинные решётки, а также воссоздать шпили колокольни и купол по старым фотографиям.
Кроме того, обновят кровлю, водостоки и установят архитектурную подсветку фасада.
Ранее мы сообщали, что за 5,6 млн отреставрируют здание Торгово-промышленной палаты в Красноярске.