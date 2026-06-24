В Белгородской области опровергли слухи о роспуске отряда «Орлан»

«Сегодня, 24 июня, все подразделения “Орлан” находятся на приграничных территориях для обеспечения и защиты жителей и объектов инфраструктуры. Пожалуйста, не верьте фейковым вбросам. Это подручные противника работают на создание паники и дестабилизации в обществе. “Орлан” был, есть и будет на защите Святого Белогорья».